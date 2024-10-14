Угрожал ломать через колено и ругался матом: в Сухопутных войсках сделали заявление

Там попросили воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки

В понедельник, 14 октября, в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на инцидент с бойцами подразделения "Асгард", которые накануне записали видеообращение к командующим. Военные заявили, что Александр Дмитриев (Тихоход), представлявшийся советником командующего Александром Павлюком, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал им.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на странице Телеграмм пишет, что инцидент будет тщательно расследован. Там отметили, что будут установлены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

"Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой публики. На время проверки просим граждан воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр Дмитриев (известный как Тихоход), представлявшийся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал. Воины подготовили обращение к командованию.

Военные обнародовали запись, на которой вероятнее всего говорит Александр Дмитриев.

Из аудиозаписи следует, что якобы Дмитриев говорит о боевом приказе. Впрочем, мужчина, с которым он говорил, по указаниям Тихохода утверждал, что "такого не слышал".

Боец с позывным Чех рассказал, что командир роты якобы представлял Дмитриева как "решающего вопрос" с командованием человека.

Мужчина якобы еще с одним гражданским — Сергеем Жуком — "незаконно и самовольно" зашли в помещение режимного военно объекта, где находился личный склад, оружие и техника роты. По словам военного Чеха, Дмитриев (Тихоход) начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения "Асгард".

Чтобы выяснить официальный статус и полномочия Дмитриева и Жука, бойцы подразделения обратились к командиру роты, но "конкретного ответа предоставлено не было".

Военные, кроме видеообращения, подготовили письмо, которое показали на видео. Они говорят, что это в командование полка, командование Генерального штаба ВСУ, командование Сухопутных войск и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского с просьбой предотвратить подобные ситуации в армии. Бойцы требуют от Дмитриева публичного извинения.

Реакция Тихохода

Александр Дмитриев (Тихоход) прокомментировал "Телеграфу" инцидент. По его словам, видео является нарезкой бытового разговора.

"Никаких оскорблений военнослужащему и вооруженным силам не наносилось. Человек, который записывал тайно аудио, провоцировал постоянно, перебивая собеседников и провоцируя реакцию", — заявил он корреспондентке "Телеграфа", добавив, что скорее всего запись и происходила с целью спровоцировать.

Ранее "Телеграф" писал, что командир ВСУ поделился болезненными фактами о пребывании на фронте.