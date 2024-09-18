Отставка Кулебы: что министр воспринял как недружественный шаг и при чем тут Залужный

Экс-главе МИД предлагали также сделать и возглавить мультипосольство в Брюсселе, но он решил отказаться

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который 4 сентября подал в отставку, якобы хотел стать послом в Британии. Ранее на это место уже отправили бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сказали источники "Телеграфа" в материале: "В шаге от бунта? Как Банковая договаривалась с Радой насчет Кабмина и какого голосования боятся нардепы".

"Кулеба последние два месяца (во время кадровых перестановок в Кабмине, — Ред) уже не работал. Он хотел поехать послом в Британию, но туда отправили Залужного. Дима воспринял это как недружественный шаг. Последней каплей стали его непонятные заявления в Польше", — сказал собеседник "Телеграфа".

При этом, тогда же в эфире телемарафона Кулеба говорил следующее:

"Мы с Валерием Федоровичем (Залужным, — Ред.) имели несколько разговоров, из которых я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный шаг", — отмечал министр.

Кроме того, Кулебе предлагали сделать и возглавить мультипосольство в Брюсселе, но он отказался.

К слову, за день до заявления Кулебы, в отставку подали министр юстиции Денис Малюска, глава Минстратегпрома Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер Ирина Верещук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ озвучивали версию увольнения Дмитрия Кулебы. По их мнению, причиной тому, что министр решил уйти в отставку, может быть то, что его призывы к Западу об усилении поддержки остались неуслышанными.