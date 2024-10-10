От Ани, Леры, Вани и других: как звучат украинские фамилии от имен, проверьте в списке свою

У многих имен есть целый ряд фамилий, который произошел от них

В огромном списке украинских фамилий есть те, которые произошли от мужских и женских имен. В нашей стране насчитывается большое количество их носителей.

"Телеграф" рассказывает о некоторых фамилиях, которые были созданы на основе имен. По информации из открытых источников, едва ли не от каждого распространенного имени в Украине происходит целый ряд разнообразных фамилий.

Следует отметить, что наиболее часто ребенку доставалась фамилия по имени его отца. Таким образом появились распространенные родовые имена, существующие и сегодня. В то же время, есть много фамилий и от женских имен.

Какие фамилии произошли от имен

Валерия / Лера — Валерченко; Лерченко, Лерчук, Лерчак;

Анна (Анюта / Ганна (на укр.) — Ганнушенко, Ганнущенко, Ганненко, Ганченко, Ганнущак/Ганущак, Ганущин, Гандзюк, Ганчак, Ганчук, Ганютин; Анненко, Аненко, Анюк, Анютин, Анющенко, Анютенко;

Вадим — Вадименко, Вадимчук, Вадюк, Ваденко, Вадченко;

Ева — Евченко, Евчук, Евчак, Евчик, Евчишин;

Захар — Захаренко, Захарченко, Захарчук, Захарусь, Захарія, Захарко;

Иван (Ваня) — Иванченко, Иваненко, Ивасенко, Ивахненко, Иващенко, Ивасько, Иванчук, Иванюк, Иванцюк, Ивасюк, Ивахнюк, Иващук, Иванийчук, Иваночак, Иванотчак, Иванищак, Иванюта, Иванюша, Иванющенко, Иванов, Иванков, Иваницкий, Ивашкевич, Иванишин, Ивасишин, Иванчишин, Иванко, Иваночко, Иванюра, Иваха, Ивахно, Ивась, Ивасик, Иваш, Ивашко, Иванец; Ваньчик, Ваньо, Ваник, Ванюк;

Катерина — Катеринченко, Катеринчук, Катеринка, Катеринич, Катрич, Катрук, Катрюк;

Людмила (Люся) — Люсенко, Люсенюк, Люсюк, Люсин;

Марина — Маринченко, Маринич/Маренич, Маринюк, Мариняк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие имя и фамилия считаются в Украине самыми длинными. Вместе они составляют более сотни букв.