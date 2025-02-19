"Реал" - "Ман Сити": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В битве суперклубов определится участник 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 19 февраля, "Реал" и "Манчестер Сити" проведут ответную игру в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой встрече Сливочные одержали минимальную победу в гостях со счетом 3:2.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Ман Сити" (обновляется)

Команды подходят к ответной игре в разном настроении. Горожане на внутренней арене разгромили "Ньюкасл" (4:0), а Королевский клуб потерял очки в поединке против "Осасуны" (1:1). Тем не менее именно мадридцы считаются безоговорочными фаворитами "дуэли". Все из-за гостевой победы в один мяч в Манчестере. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся в незавидном положении, однако чемпионы Англии способны удивить чемпионов Испании.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Реал"

Игра "Реал" — МС состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария).