"Реал" - "Ман Сити": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Битва грандов состоится в Испании

В среду, 19 февраля, мадридский "Реал" примет английский "Манчестер Сити" в рамках ответной игры стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой встрече Сливочные одержали гостевую победу над Горожанами со счетом 3:2.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Реал" — "Ман Сити" (обновляется)

Четвертый год подряд судьба сводит Сливочных и Горожан в плей-офф Лиги чемпионов, причем последние три года победитель этого противостояния непременно становился победителем Лиги чемпионов. Несмотря на поражение в Манчестере, английский клуб все еще может пройти испанцев. Добавим, что чемпионы АПЛ перед ответной игрой разгромили "Ньюкасл" (4:0), а Королевский клуб не сумел справиться с "Осасуной" (1:1).

Матч "Реал" — МС состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Реал"

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в пятницу, 21 февраля, в Ньоне (Швейцария).

Добавим, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов, донецкий "Шахтер", не сумел квалифицироваться в плей-офф, заняв 27-е место в основном этапе.