Залужный засветился в сети и растрогал украинцев новым снимком (фото)

Люди не обошли вниманием красивую пару

В среду, 16 октября, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный зажег новую фотографию. Он поделился со своими подписчиками фотографией с женой Еленой.

"Телеграф" решил поделиться с читателями этой фотографией, которую Валерий Залужный опубликовал у себя на странице. Он подписал ее теплыми словами.

"Тепло осени. У каждого свое", — подписал фотографию эксголовнокомандующий со своей второй половинкой.

Пара позирует в обыденных образах. На опубликованном снимке супруги выглядят очень счастливыми и умиротворенными.

Фото — Валерий Залужный

За два часа публикация набрала 9,9 тыс. лайков, что не оставило безразличных читателей без внимания. Люди под сообщением Залужного оставили много комплиментов. Они написали приятные слова супругам.

Валерий Залужный — что известно

Залужный был Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Во время его руководства в должности ВСУ активно участвовали в войне и успешно отражали атаки российских войск.

Он имеет звание генерала и является Героем Украины. А также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

Ранее Телеграф писал, что с мая 2024 года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.