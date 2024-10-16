Залужный засветился в сети и растрогал украинцев новым снимком (фото)
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Люди не обошли вниманием красивую пару
В среду, 16 октября, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный зажег новую фотографию. Он поделился со своими подписчиками фотографией с женой Еленой.
"Телеграф" решил поделиться с читателями этой фотографией, которую Валерий Залужный опубликовал у себя на странице. Он подписал ее теплыми словами.
"Тепло осени. У каждого свое", — подписал фотографию эксголовнокомандующий со своей второй половинкой.
Пара позирует в обыденных образах. На опубликованном снимке супруги выглядят очень счастливыми и умиротворенными.
За два часа публикация набрала 9,9 тыс. лайков, что не оставило безразличных читателей без внимания. Люди под сообщением Залужного оставили много комплиментов. Они написали приятные слова супругам.
Валерий Залужный — что известно
Залужный был Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Во время его руководства в должности ВСУ активно участвовали в войне и успешно отражали атаки российских войск.
Он имеет звание генерала и является Героем Украины. А также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.
Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.
Ранее Телеграф писал, что с мая 2024 года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.