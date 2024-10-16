Залужний засвітився в мережі і розчулив українців новою світлиною (фото)
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Люди не лишили без уваги красиву пару
У середу, 16 жовтня, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний засвітив нову фотографію. Він поділився зі своїми підписниками світлиною з дружиною Оленою.
"Телеграф" вирішив поділитись з читачами цією світлиною, яку Валерій Залужний опублікував у себе на сторінці. Він її підписав теплими словами.
"Тепло осені. У кожного своє", — підписав світлину ексголовнокомандувач зі своєю другою половинкою.
Пара позує у повсякденних образах. На опублікованому знімку подружжя виглядає дуже щасливим і умиротвореним.
За дві години публікація набрала 9,9 тис лайків, що не лишило небайдужих читачів без уваги. Люди під дописом Залужного лишили багато компліментів. Вони написали приємні слова подружжю.
Валерій Залужний — що відомо
Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року. Під час його керівництва на посаді ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських військ.
Він має звання генерала та є Героєм України. А також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.
8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.
Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.
Раніше "Телеграф" писав, що з травня 2024 року він займає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.