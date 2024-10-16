Залужний засвітився в мережі і розчулив українців новою світлиною (фото)

Люди не лишили без уваги красиву пару

У середу, 16 жовтня, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний засвітив нову фотографію. Він поділився зі своїми підписниками світлиною з дружиною Оленою.

"Телеграф" вирішив поділитись з читачами цією світлиною, яку Валерій Залужний опублікував у себе на сторінці. Він її підписав теплими словами.

"Тепло осені. У кожного своє", — підписав світлину ексголовнокомандувач зі своєю другою половинкою.

Пара позує у повсякденних образах. На опублікованому знімку подружжя виглядає дуже щасливим і умиротвореним.

Фото - Валерій Залужний

За дві години публікація набрала 9,9 тис лайків, що не лишило небайдужих читачів без уваги. Люди під дописом Залужного лишили багато компліментів. Вони написали приємні слова подружжю.

Валерій Залужний — що відомо

Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року. Під час його керівництва на посаді ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських військ.

Він має звання генерала та є Героєм України. А також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

Раніше "Телеграф" писав, що з травня 2024 року він займає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.