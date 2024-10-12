Когда украинцы начнут платить военный сбор по-новому

ФОПов изменения коснутся задним числом

После увеличения налогов военный сбор по заработной плате и другим доходам физических лиц будет высчитываться по ставке 5% только после обнародования этого закона.

Такую информацию сообщила народный депутат Украины Нина Южанина. Об этом она сказала в эфире Эспрессо.

"Прежде всего нужно уточнить, что в связи с принятием поправок во втором чтении закон вступит в силу после его обнародования. Это означает, что норма, которая говорила, если люди с 1 октября получали доходы, например аванс по заработной плате, из которого было удержано только 1,5%, то при полной выплате заработной платы должны были удержать военный сбор. Так вот такого не будет. В результате очень многих поправок отмечу, чтобы все понимали: военный сбор по заработной плате и другим доходам физических лиц будет исчисляться по ставке 5% только после обнародования этого закона. То есть после подписания и главой Верховной Рады, и президентом Украины", — отметила народная депутат.

Южанина добавила, что ФОПов (физические лица предприниматели, в Украине распространена аббревиатура ФОП — ред.) изменения коснутся уже с 1 октября. Ведь отдельная закрепленная норма, которая была и в первом чтении, осталась в принятом законе в целом.

"Ретроспективно еще действует ставка 50% для банков, которая была повышена с 1 января 2024 года. То есть будет произведен перерасчет и доплачены ими 50% вместо 25%. Кроме того, еще есть ряд изменений. Что касается того, когда люди испытают уменьшение денег у собственных" карманах, это будет зависеть от того, как быстро блокирующие постановления будут рассмотрены в зале ВР, а также как быстро подпишут эти нормы глава парламента и президент", — объяснила народная избранница.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат Юрий Камельчук выразил уверенность, что это не последнее увеличение налоговой нагрузки. По его словам, такие шаги неизбежны, поскольку Украина не получает бесплатной помощи, а вынуждена либо ссужать средства, либо полагаться на собственные ресурсы.