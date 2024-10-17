Monobank отказывается от Mastercard: что нужно знать клиентам

Сотрудничество с Mastercard стало невыгодным

Monobank объявил о прекращении сотрудничества с платежной системой Mastercard. На днях клиенты банка, пользующиеся картами Mastercard, получили уведомление о необходимости заменить их на карты Visa.

По словам представителей банка, сотрудничество с Mastercard стало экономически невыгодным. Об этом сообщается в блоге на сайте Monobank.

Почему Monobank отказывается от MasterCard?

Банк объясняет свое решение двумя главными факторами. Во-первых, снизилась межбанковская комиссия с 1,6% до 0,7%. Во-вторых, вырос налог на прибыль для банков с 18% до 50%. Из-за этого сотрудничество с Mastercard стало невыгодным для Monobank. Чтобы не повышать тарифы для клиентов, банк решил перейти на карты Visa.

Какие карты нужно заменить?

Замена необходима для всех карт Mastercard от Monobank, кроме премиальных. Владельцы "Железной" и "Платиновой" карт могут пользоваться ими как раньше. Всем остальным клиентам нужно заменить свои карты на Visa до конца 2024 года.

Как заменить карту?

Заменить виртуальную карту просто. Надо зайти в ее настройку и нажать "Перевыпустить". Новая карта появится в приложении сразу. Для получения физической карты нужно в настройках виртуальной выбрать "Выпустить пластиковую". Можно выбрать неименную или именную карту с собственным фото. Доставка в Новую почту займет 6 дней.

Кроме того, Monobank предлагает 100 гривен кэшбека за перевыпуск черной карты. Также доставка новой карты в Новую почту будет бесплатной.

Все деньги, которые поступят на старые карты Mastercard, автоматически перейдут на новые карты Visa. Клиентам не нужно беспокоиться о потере средств.

Карты Mastercard от Monobank будут работать до конца 2024 года. С 2025 года они будут отключены, и ими нельзя будет рассчитываться в магазинах или интернете.

Есть ли разница между Visa и Mastercard?

В Украине разницы почти нет. У Monobank одинаковые тарифы для обеих систем. Единственное отличие — в конвертации валют за границей. У Visa основная валюта – доллар, а у Mastercard – евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине банки могут обязать раскрывать личные данные граждан. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте 11043 об усовершенствовании функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.