Самый низкий показатель с начала 2024 года: экспорт одной из услуг Украины рекордно упал

Показатель заметно начал падать еще в 2023 году

Экспорт IT-услуг из Украины упал до минимума с начала большой войны. Зафиксировано снижение показателя почти на 7%.

Как отмечает отраслевое издание AIN.UA, в августе 2024 года экспорт составил $507 млн, а это на $38 млн (6,97%) меньше, чем в июле — $545 млн. В настоящее время это самый низкий показатель с начала 2024 года.

К тому же это одно из самых минимальных значений с самого начала полномасштабного вторжения РФ. До этого минимум фиксировался в январе 2024 года – $508 млн.

В августе 2024 года экспорт ИТ-услуг обеспечил примерно 37% общего экспорта из Украины, который составил $1,37 млрд. В целом Нацбанк оценил объем экспорта IT-услуг с начала этого года в $4,26 млрд. Однако в 2023 году за аналогичный период он составил $4,5 млрд.

Отметим, что основными странами-партнерами в экспорте ИТ-услуг являются США, Великобритания, Мальта, Кипр и Израиль. В 2022 году ИТ-индустрия обеспечила валютные поступления для экономики Украины на рекордные $7,34 млрд. Объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с довоенным 2021 годом.

Однако уже с 2023 года показатель этого экспорта начал падать и снизился на 8,4% – до $6,7 млрд.

Напомним, что экономика не только Украины испытывает сложные времена, ведь западные партнеры тоже столкнулись с определенными проблемами. Поэтому военная помощь на 2025 год под угрозой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие нововведения ждут украинцев с 1 октября.