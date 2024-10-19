Когда можно уйти в отпуск после мобилизации

Для отпуска подают соответствующий рапорт

После мобилизации военнослужащего у него есть возможность взять пять видов отпусков. Самый большой — ежегодный отпуск, который длится 30 дней.

Правда специалисты АрмияInform отмечают, что взять непрерывно можно не более 15 дней. Они отмечают, что требования отслужить полгода перед тем, как взять отпуск, нет в ВСУ, в отличие от гражданской жизни.

После мобилизации первый месяц идет общевойсковая подготовка. Потом все зависит от подразделения, куда попадет мобилизованный, ведь график отпусков уже расписан невероятно. Возможность получить отпуск во многом зависит от комплектации подразделения.

Отпуск по семейным обстоятельствам также доступен мобилизованному. Этот вид отпуска длится до 10 дней. Он предоставляется с сохранением выплаты денежного довольствия. Обстоятельства, требующие присутствия мобилизованного на дому, указываются в специальном рапорте. Отметим, что в предоставлении отпусков может быть отказано по разным причинам.

Также за год можно получить всего 15 дней отпуска за уничтоженную технику. Среди других отпусков: отпуска на лечение (после ранения или по болезни, продолжительность устанавливает врач, но менее 12 месяцев) и отпуска после освобождения из плена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого из более пожилых военнообязанных могут мобилизовать после 55 лет. Мужчин такого возраста мобилизуют при двух условиях.