Коли можна піти у відпустку після мобілізації

Для відпустки подають відповідний рапорт

Після мобілізації військовослужбовця у нього є можливість взяти п'ять видів відпусток. Найбільша — щорічна відпустка, яка триває 30 днів.

Щоправда фахівці АрміяInform наголошують, що взяти безперервно можна не більш ніж 15 днів. Вони зазначають, що вимоги відслужити пів року перед тим як взяти відпустку, немає в ЗСУ, на відміну від цивільного життя.

Після мобілізації перший місяць триває загальновійськова підготовка. Потім все залежить від підрозділу, куди потрапить мобілізований, адже графік відпусток вже неймовірніше розписаний. Можливість отримати відпустку багато в чому залежить від комплектації підрозділу тощо.

Відпустка за сімейними обставинами також доступна мобілізованому. Цей вид відпустки триває до 10 днів. Він надається зі збереженням виплати грошового забезпечення. Обставини, які вимагають присутності мобілізованого вдома, вказуються у спеціальному рапорті. Зазначимо, що у наданні відпусток може бути відмовлено з різних причин.

Також за рік можна отримати загалом 15 днів відпустки за знищену техніку. Серед інших відпусток: відпустки на лікування (після поранення чи через хворобу, тривалість встановлює лікар, але менш як 12 місяців) та відпустки після звільнення з полону.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого з більш літніх військовозобов'язаних можуть мобілізувати після 55 років. Чоловіків такого віку мобілізують за двох умов.