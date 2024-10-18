Мобилизуют ли, если болят кости и суставы: список диагнозов, с которыми не берут в армию
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Основанием для освобождения от призыва могут быть остеохондроз или артрит
При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву из-за состояния здоровья. Законодательство Украины четко определяет перечень заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от мобилизации или отсрочки от военной службы.
Приказ Министерства обороны Украины №262 "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" содержит список заболеваний суставов, костей и мышц, при наличии которых военнообязанного не могут мобилизовать.
Список диагнозов, с которыми не берут в армию:
- инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
- системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезни Бехнот);
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита.
Также не подлежат мобилизации граждане с болезнями:
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы,
- фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
- двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
- болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).
Напоминаем, что мужчины с серьезными болезнями спины не мобилизуют. Непригодными к военной службе могут быть граждане:
- перелом позвоночника;
- сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
- туберкулез прогрессирующего позвоночника;
- активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.
Непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Также основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут мобилизовать. Некоторые заболевания органов пищеварения не являются основанием для отсрочки от мобилизации.