Мобилизуют ли, если болят кости и суставы: список диагнозов, с которыми не берут в армию

Основанием для освобождения от призыва могут быть остеохондроз или артрит

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву из-за состояния здоровья. Законодательство Украины четко определяет перечень заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от мобилизации или отсрочки от военной службы.

Приказ Министерства обороны Украины №262 "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" содержит список заболеваний суставов, костей и мышц, при наличии которых военнообязанного не могут мобилизовать.

Список диагнозов, с которыми не берут в армию:

инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями ( гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера );

); воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций ( ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра );

); системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций ( полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезни Бехнот);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита.

Также не подлежат мобилизации граждане с болезнями:

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций ( остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы,

фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие) ;

; приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций ( искажение, остеохондроз , спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п. ).

Напоминаем, что мужчины с серьезными болезнями спины не мобилизуют. Непригодными к военной службе могут быть граждане:

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Также основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут мобилизовать. Некоторые заболевания органов пищеварения не являются основанием для отсрочки от мобилизации.