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Мобилизуют ли, если болят кости и суставы: список диагнозов, с которыми не берут в армию

Автор
Каролина Терещенко
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Отсрочка по состоянию здоровья
Отсрочка по состоянию здоровья. Фото Коллаж "Телеграфа"

Основанием для освобождения от призыва могут быть остеохондроз или артрит

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву из-за состояния здоровья. Законодательство Украины четко определяет перечень заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от мобилизации или отсрочки от военной службы.

Приказ Министерства обороны Украины №262 "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" содержит список заболеваний суставов, костей и мышц, при наличии которых военнообязанного не могут мобилизовать.

Список диагнозов, с которыми не берут в армию:

  • инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
  • воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
  • системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезни Бехнот);
  • тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита.

Также не подлежат мобилизации граждане с болезнями:

  • артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
  • болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
  • остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы,
  • фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
  • приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
  • двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
  • болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).

Напоминаем, что мужчины с серьезными болезнями спины не мобилизуют. Непригодными к военной службе могут быть граждане:

  • перелом позвоночника;
  • сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника;
  • активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Также основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут мобилизовать. Некоторые заболевания органов пищеварения не являются основанием для отсрочки от мобилизации.

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#Остеохондроз #Мобилизация #Хвороби