"Укроборонпром" получил нового гендиректора: что о нем известно (фото)

На этот пост претендовали более 20 кандидатов.

Генеральным директором акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначен Олег Гуляк. Соответствующее решение принял наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Об этом сообщила пресс-служба общества. Отмечается, что этому предшествовали поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson – международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

На должность руководителя "Укроборонпрома" претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

"Олег Гуляк хорошо знает неотложные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, которые стоят теперь перед ним — увеличивать объемы производства и дальше, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

В свою очередь председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария рассказал, что крайне важно, чтобы крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. По его словам, Гуляк – профессионал, прекрасно разбирающийся в том, что именно нужно для Сил обороны Украины.

"Он настоящий лидер: инициативный, ответственный и эффективный. Поэтому мы решили назначить генеральным директором общества Олега Гуляка. Я благодарен нашим партнерам из Odgers Berndtson за качественную работу, а другим претендентам на должность — за участие в конкурсе", — подчеркнул Ломджария.

"Я благодарен за доверие возглавить "Укроборонпром". Наш труд очень важен для достижения победы над врагом. Впереди много работы, важных задач и новых вызовов. Однако уверен, вместе с нашей командой мы достигнем необходимых результатов", — сказал Гуляк.

Что известно об Олеге Гуляке

Он родился в 1972 году в Николаевской области. Имеет звание генерал-майора. С 2017 по 2018 годы занимал должность заместителя командующего силами антитеррористической операции. С 2021 по 2024 годы был командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины.

Олег Гуляк

С 1 июля 2024 занимал должность советника генерального директора по вопросам военного сотрудничества "Укроборонпрома". С 5 сентября стал временным исполняющим обязанности генерального директора концерна.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Сметанина главой Министерства по стратегическим отраслям промышленности. Он возглавлял "Укроборонпром" с июня 2023 года.