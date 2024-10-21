"Укроборонпром" отримав нового гендиректора: що про нього відомо (фото)

На цю посаду претендували понад 20 кандидатів

Генеральним директором акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначили Олега Гуляка. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада "Укроборонпрому".

Про це повідомила пресслужба товариства. Зазначається, що цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

На посаду керівника "Укроборонпрому" претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Своєю чергою голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія розповів, що край важливо, щоб найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ. За його словами, Гуляк – професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України.

"Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним. Тому ми вирішили призначити генеральним директором товариства Олега Гуляка. Я вдячний нашим партнерам з Odgers Berndtson за якісну роботу, а іншим претендентам на посаду – за участь у конкурсі", – підкреслив Ломджарія.

"Я вдячний за довіру очолити "Укроборонпром". Наша праця є надважливою для досягнення перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом з нашою командою ми досягнемо необхідних результатів", – сказав Гуляк.

Що відомо про Олега Гуляка

Він народився в 1972 році у Миколаївській області. Має звання генерал-майора. З 2017 по 2018 роки обіймав посаду заступника командувача силами антитерористичної операції. З 2021 по 2024 роки був командувачем Сил логістики Збройних Сил України.

Олег Гуляк

З 1 липня 2024 року обіймав посаду радника генерального директора з питань військового співробітництва "Укроборонпрому". З 5 вересня став тимчасовим виконуючим обовʼязки генерального директора концерну.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Сметаніна головою Міністерства зі стратегічних галузей промисловості. Він очолював "Укроборонпром" з червня 2023 року.