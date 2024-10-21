Пролетел над домом и взорвался: в Сумах Shahed пронесся над головами людей (видео)

Враг атаковал жилую застройку

Утром в понедельник, 21 октября, российские войска атаковали "шахедами" Сумы. В городе раздалось сразу несколько мощных взрывов, а жители частного сектора смогли зафиксировать на видео пролет вражеского беспилотника на критическо низкой высоте.

Как оказалось, "шахед" пролетел над крышей дома и затем взорвался на огороде. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Вражеские дроны были направлены на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра. Взрывы были слышны в разных частях города. Один из беспилотников и вовсе взорвался прямо на огороде в частном секторе.

На видео можно заметить, как вражеский беспилотник пролетает буквально над крышей частного дома и затем гремит взрыв.

В результате атаки были повреждены частные дома, но обошлось без пострадавших.

Также был поврежден детсад "Купава". К счастью, детей в дошкольном заведении на тот момент не было.

Но в помещении находились сотрудники детсада — они лишь чудом не пострадали.

Местные жители, которые снимали на видео пролет "шахеда", насчитали по меньшей мере 16 вражеских беспилотников.

Сейчас город оправляется после вражеской атаки — все экстерные службы работают на местах, а разбирают завалы и приводят в порядок поврежденные дома.

Как сообщал "Телеграф", около 9:15 21 октября, раздались взрывы в Запорожье. Россияне атаковали центр города, пострадали люди, двое из них — мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 20 октября войска России обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. Под прицел неприятеля попал объект критической инфраструктуры. Пострадали три человека.

Также около 22:10 в воскресенье, 20 октября, россияне ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами (КАБ-250). Выявлено 12 пострадавших, также много разрушений.