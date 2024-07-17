Без них не выпустят: какие документы необходимы мужчинам для выезда за границу после 17 июля

Документы необходимо предоставить в любом случае

С 17 июля при выезде из Украины мужчины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы. В связи с этим при пересечении границы военнообязанные от 18 до 60 лет должны предоставить документы даже если у них есть основания для выезда.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Этот день настал. Что меняется для военнообязанных с 17 июля".

Для выезда за границу будет действовать любой формат. В частности, можно использовать билет-книжечку или временное удостоверение военнообязанного, документ в "Резерве+" со сгенерированным QR-кодом.

Напомним, что в связи с военным положением и общей мобилизацией свободно выезжать за пределы Украину могут только женщины и дети в сопровождении взрослых. Выезд для мужчин ограничен — смогут пересечь границу только некоторые категории при наличии определенных документов.

Тем временем в Украине все больше появляется высокооплачиваемых вакансий с бронью от мобилизации, особый спрос на водителей. Например, в Виннице ищут человека со стажем вождения от 2 лет категории С-С1 и предлагают зарплату до 60 тыс. гривен. Поэтому ожидается, что новая большая волна выезда из страны возможна только из-за резкого изменения ситуации на фронте.