Сколько военных уехало в в отпуск за границу и не вернулось: в Минобороны назвали цифру с 2022 года
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Военным необходимо предоставить для выезда только разрешение командира воинской части о выезде за пределы Украины
С начала полномасштабной войны в Украине 46 военных выехали за границу на отдых и не вернулись. Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части.
Об этом пишет "Слідство.Інфо", ссылаясь на полученные данные от Министерства обороны. Отмечается, в Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.
Также военные не имеют ограничений по времени отпуска. Им необходимо предоставить для выезда только разрешение командира воинской части о выезде за пределы Украины.
"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за границей. Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части", — говорится в ответе на запрос журналистов.
В издании подчеркнули, что о случаях нарушения законодательства при пересечении границы Министерство ничего не говорит.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и мобилизации в Украине.