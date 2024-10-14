Сколько военных уехало в в отпуск за границу и не вернулось: в Минобороны назвали цифру с 2022 года

Военным необходимо предоставить для выезда только разрешение командира воинской части о выезде за пределы Украины

С начала полномасштабной войны в Украине 46 военных выехали за границу на отдых и не вернулись. Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части.

Об этом пишет "Слідство.Інфо", ссылаясь на полученные данные от Министерства обороны. Отмечается, в Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.

Также военные не имеют ограничений по времени отпуска. Им необходимо предоставить для выезда только разрешение командира воинской части о выезде за пределы Украины.

"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за границей. Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части", — говорится в ответе на запрос журналистов.

В издании подчеркнули, что о случаях нарушения законодательства при пересечении границы Министерство ничего не говорит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и мобилизации в Украине.