Холодная осень отступает: в каких областях будет теплее всего в ближайшие дни

Дождей синоптики не прогнозируют

В Украине уже несколько недель держится холодная погода с заморозками и прогнозами. Однако уже с середины недели холод немного отступит, ведь 23-24 октября "минусов" не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, на ближайшие дни, среду и четверг, 23 и 24 октября, синоптики не прогнозируют морозов и осадков.

Прогноз погоды на 23 октября

В среду украинцев на западе страны ожидает от +12 до 16 градусов днем и от +3 до +5 градусов ночью. Заморозки могут возникнуть только у подножия Карпат. Утром определенные области вполне может накрыть туман, но не сильный. Осадков на 23 октября не прогнозируется.

На севере синоптики обещают от +12 до 14 градусов днем и до +6 градусов ночью. Заморозков не будет, как и осадков. В течение дня небо будет загнуто облаками с прояснениями.

На востоке и в центре страны ночью от +4 до +7 градусов, а днем +13 до +17 градусов. Осадков и заморозков синоптики не прогнозируют.

Южные области ожидает теплая погода, ведь днем солнце пригреет до +17, а ночью до +6 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют, однако небо периодически будет затягивать облаками.

Прогноз погоды на 24 октября

На западе страны в четверг прогнозируется похолодание, потому ночью столбик термометра будет в пределах +3-5 градусов, а днем до +15 градусов. Заморозки могут коснуться подножия гор. Осадков синоптики не прогнозируют.

На севере днем столбик термометра покажет от +12 до +15 градусов, а ночью не опустится ниже +4 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют.

На востоке и центре страны ночью ожидается до +5 градусов, а днем до +15 градусов. Осадков на 24 октября не обещают, как и на юге страны. Там днем температура составит +17 градусов, а ночью +6 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда будет теплее всего на этой неделе.