Совладелица "Эпицентров" пожаловалась, что из-за мобилизации в некоторых магазинах работают одни женщины

Сети не хватает персонала

Совладелец группы компаний "Эпицентр" Галина Герега рассказала о трудностях, с которыми столкнулась сеть. В частности, по ее словам, из-за мобилизации сотрудников в некоторых магазинах не осталось мужчин.

"Для любого бизнеса самым ценным капиталом являются люди. Нехватка персонала сегодня наибольший вызов. Многие люди уехали из страны, значительная часть вступила в ряды Вооруженных Сил. Среди наших сотрудников, которые пошли защищать Украину, к сожалению, уже есть невосполнимые потери", – рассказала она в колонке NV.

Герега добавила, что Украину защищают более четырех тысяч работников "Эпицентра". Магазинам не хватает сотрудников.

"Есть торговые центры, в которых не осталось ни одного мужчины, поэтому их функции перешли к женщинам. Мы научили их водить грузовые автомобили и разную технику. Однако персонала все еще не хватает", — заявила она.

По словам Гереги, 2022 год был тяжелым для сети, ведь началась полномасштабная война и "все находились в шоковом состоянии". Однако группе компаний "Эпицентр" удалось собраться и относительно пройти стабильно 2023 год.

"Но 2024-й оказался самым трудным для компании за все годы ее существования", — отметила Герега.

Как сообщал "Телеграф", 25 мая россияне нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Тогда погибли 17 человек, среди которых и работники магазина и посетители.