Співвласниця "Епіцентрів" пожалілася, що через мобілізацію в деяких магазинах працюють самі жінки

Мережі не вистачає персоналу

Співвласниця групи компаній "Епіцентр" Галина Герега розповіла про труднощі, з якими зіткнулася мережа. Зокрема, за її словами, через мобілізацію співробітників, у деяких магазинах не лишилося чоловіків.

"Для будь-якого бізнесу найціннішим капіталом є люди. Брак персоналу є сьогодні найбільшим викликом. Багато людей виїхало з країни, значна частина вступила до лав Збройних Сил. Серед наших співробітників, які пішли захищати Україну, на жаль, уже є непоправні втрати", — розповіла вона в колонці NV.

Герега додала, що Україну захищають понад чотири тисячі працівників "Епіцентру". Магазинам не вистачає співробітників.

"Є торгові центри, в яких не залишилося жодного чоловіка, тому їхні функції перейшли до жінок. Ми навчили їх водити вантажні автомобілі та різну техніку. Однак персоналу все ще не вистачає", — заявила вона.

За словами Гереги, 2022 рік був важким для мережі, адже почалася повномасштабна війна і "всі перебували в шоковому стані". Проте групі компаній "Епіцентр" вдалося зібратися та відносно стабільно пройти 2023 рік.

"Але 2024-й виявився найважчим для компанії за всі роки її існування", — зазначила Герега.

Як повідомляв "Телеграф", 25 травня росіяни завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Тоді загинуло 17 людей, серед яких і працівники магазину і відвідувачі.