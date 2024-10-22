Исключительный кредит из замороженных активов РФ получит Украина: какую сумму согласовал Европарламент

Первые транши начнут поступать уже в этом году

Украина получит исключительный кредит на 35 млрд евро за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Эту инициативу поддержит Европейский парламент.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что за нее голосовало 635 депутатов, из которых 518 "за", 56 — "против", 61 воздержался.

Во вторник, 22 октября, в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента была поддержана эта инициатива. Докладчиком выступила Карин Карлсбро (Швеция, группа либералов "Обновим Европу").

"Исключительный кредит в размере до EUR35 млрд является вкладом ЕС в рамках инициативы G7 по поддержке Украины в размере до $50 млрд долларов (приблизительно EUR45 млрд) для удовлетворения срочных финансовых потребностей Украины, возникших из-за жестокой агрессивной войны со стороны РФ. Погашение этого исключительного кредита МФА и кредиты от других стран G7 будут осуществляться за счет чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных активов российского Центрального банка и обеспеченных Механизмом кредитного сотрудничества для Украины, недавно созданным в соответствии с предложением Комиссии", — говорится в материале.

Будущие доходы от замороженных российских активов и взносы от государств-членов ЕС и других стран Украина получит с помощью этого механизма. Однако эти средства можно использовать только для погашения кредитов макрофинансовой помощи (МФА, ведь на английском Macro-Financial Assistance – MFA).

В то же время, вышеуказанный новый кредит Украина может реализовывать по своему усмотрению, ведь он не имеет целевого назначения. Новые средства МФА будут предоставлены до конца 2024 года и выплачены до конца 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Великобритания даст Украине миллиарды долларов. Уже известно, на что потратят деньги.