Могут ли одновременно мобилизовать отца и сына

Есть исключения по определенным семейным обстоятельствам

В Украине нет ограничений о том, сколько членов одной семьи могут быть мобилизованы. Призыву подлежат все граждане, если они не имеют иных оснований для освобождения.

Это касается как мужчин, так и женщин, а также их детей, если они совершеннолетние. Регулируется это Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", который определяет перечень лиц, подлежащих мобилизации.

В первую очередь в Вооруженные силы Украины призываются граждане, уже имеющие опыт военной службы или участия в боевых действиях. Согласно действующему законодательству, мобилизации могут подлежать все совершеннолетние члены семьи — муж, жена, сын или дочь.

То есть призвать могут двух родственников, например, отца и сына или двух братьев, если оба: в возрасте от 25 до 60 лет; пригодны к службе решением военно-врачебной комиссии; нет оснований для отсрочки или бронирования от мобилизации.

Однако есть исключения. Не подлежат мобилизации мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС или полномасштабного вторжения России. К таким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, полнородные или неполнородные брат и сестра.

Также в семьях, где есть несовершеннолетние дети, если один из родителей уже на службе, другой, занимающийся уходом за ребенком, не подлежит мобилизации, чтобы не оставить ребенка без родительской опеки.

Напоминаем, что может служить основанием для получения отсрочки. Не призывают на военную службу:

мужчин и женщин, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца;

мужчин и женщин, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, признан умершим или отбывает наказание;

опекунов, попечителей, приемных родителей или родители-воспитателей, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекунов и родителей, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);

мужчин и женщин, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью и его группы;

усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

лиц, постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком или родителями, на основании заключения медицинской комиссии.

Также получить отсрочку от мобилизации могут:

опекуны недееспособных лиц;

лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II групп;

граждане, у которых супруги имеют инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;

лица, у которых родители или родители супруга имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;

лица, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I или II групп (при отсутствии близких родственников);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет и одновременно имеющие мужа или жену, проходящих военную службу.

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