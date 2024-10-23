Ее окрестили "доверенной секретаршей" Ющенко: куда исчезла экс-нардеп Вера Ульянченко

Экс-нардеп исчезла с радаров

Вера Ульянченко была известной фигурой в политике при президентстве Виктора Ющенко. Она работала на высоких государственных должностях, но в один момент исчезла из публичного пространства.

Вера Ульянченко была народным депутатом Верховной Рады, входила в Кабинет Министров и возглавляла Секретариат Президента Украины. Больше — знает "Телеграф".

Что известно о Вере Ульянченко

Будущий политик родился в 1958 году на Черниговщине. Получала образование в Киевском университете имени Шевченко по специальности "филология". Некоторое время работала преподавателем украинского языка и литературы. В начале 80-х женщина вошла в Компартию, где занималась выборной комсомольской работой.

Позже стала депутатом райсовета в столице и заместителем председателя Советского райисполкома. Вскоре перешла в Советский райком Компартии Украины. В начале 90-х получила работу редактора в Секретариате Верховной Рады Украины. После этого руководила службой первого вице-премьер-министра. А такод была помощником советника президента Украины Леонида Кравчука по науке.

Фото из сети

Ульянченко работала представителем судоходной компании "Бласко" в столице. Ее считали самой большой в Европе и второй в мире. Компания не платила налоги в государственный бюджет, зато скрывала выручку в иностранных банках, а впоследствии стала банкротом.

Позже руководителя компании Павла Кудюкина осудили за хищение имущества, а Ульянченко уехала в США, где проживала 5 лет. Хотя сама женщина высказывалась, что это "провокация СМИ".

В 2000 году Ульянченко была назначена помощником тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. В течение 3 лет руководила секретариатом фракции "Наша Украина" в парламенте. Затем стала народным депутатом от блока "Наша Украина" и продолжала работать внештатным советником президента Ющенко. Так, во время каденции последнего женщина высокие государственные должности. Ее даже называли "доверенной секретаршей президента".

Фото из сети

В 2006 году возглавила Киевскую государственную администрацию. А уже через три года стала главой Секретариата президента Ющенко. Уволилась с этой должности, когда Ющенко ушел в отставку. В 2012 году на следующих выборах в парламент Ульянченко исключили из списка кандидатов в нардепы.

Где сейчас Вера Ульянченко

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение о незаконной передаче земель "Сухолучье" в Киевской области Януковичу. Одним из фигурантов дела была и Ульяненко. Вскоре Служба безопасности Украины объявила Веру Ульянченко в розыск. Ее подозревали в "присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением". В то же время меру пресечения женщине не выбирали. Однако уже через сутки такое сообщение убрали с сайта МВД.

Скриншот "Радио Свобода"

В то же время пресс-служба чиновницы сообщила, что Ульянченко не скрывается от следствия, а продолжает жить и работать в Киеве в фонде "Большая семья". Также отмечалось, что она добровольно сотрудничает с Генпрокуратурой. Похоже, со временем дело закрыли.

Сейчас Вера Ульянченко не появляется в публичном пространстве. К тому же, она практически не ведет свою страницу в фейсбуке. Периодически женщина поздравляла своих читателей с государственными и религиозными праздниками и делилась рецептами.

Интересно, что на странице экс-нардепа написано, что сейчас она возглавляет Совет директоров в "Ассоциации развития льноводства и коноплеводства Украины".

Фото из фейсбука Веры Ульянченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится бывший народный депутат Виктор Пинзеник, которого называли "акушером украинских олигархов". Мужчины долгое время не было в публичном пространстве.