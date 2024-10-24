Заморозки возвращаются: каким областям не повезет с погодой 25 октября

Кое-где будет дождь

После кратковременного потепления в Украину снова возвращаются дожди, заморозки и холод. Так, западные области ожидает минусовая температура в пятницу, 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается дождь лишь в нескольких областях на востоке страны.

Западные области в ночь на 25 октября ожидают заморозки, ведь столбик термометра опустится до -1 градуса. Однако днем солнце пригреет до +15 градусов. В течение дня небо будет периодически затягивать облака.

На севере страны тоже ощутимо похолодает, но без морозов. Днем столбик термометра будет колебаться от +11 до 13 градусов, а ночью — до +3 градусов. Дожди не прогнозируют синоптики, однако периодически на небе появляются облака.

Восточные области ожидают умеренно теплую погоду ночью, когда столбик термометра достигнет отметки до +4 градусов. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь и до +13 градусов.

На юге и в центре страны ночью ожидается до +4 градусов, а днем до +16 градусов. Небо будет периодически затягиваться облаками, но без осадков. Порывы ветра по всей стране 25 октября составят до 8 м/с.

В то же время западные и северные регионы ожидает туман. Как отмечает портал: "Ночью и утром 25 октября в западных, Житомирской, Винницкой областях и северо-восточной части туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)".

Напомним, что в Украине станет теплее после перехода на зимнее время. Уже известно, каким областям ждать до +18.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать на выходные, 26-27 октября, в Украине.