Получила ссуду в 2,8 млн гривен от 12 летнего сына. Глава ГНС в Сумах и депутат Ровно оказались в центре скандала

Чиновница также имеет элитный автомобиль и половиной дома на 550 квадратных метров

На этой неделе после громкого антикоррупционного расследования по имуществу был уволен заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив. В то же время стало известно, что и.о главы налоговой службы Сумской области и депутат Ровенского городского совета от "Слуги народа" Елена Хотенко одолжила у своего сына 2,8 млн гривен, которые до сих пор не вернула.

Об этом сообщила в Facebook блогер Хельга Топольская. Она добавила, что Хотенко имеет в своем распоряжении половину дома на 550 квадратных метров и элитный автомобиль.

Кроме того Хотенко на третий месяц полномасштабной войны России против Украины получила в подарок от своей матери две квартиры — в центре Ровно за 50 тысяч гривен и в Киеве за 100 тысяч гривен. Об этом в колонке на сайте "Украинской правды" написала глава антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец. Она добавила, что мать Хотенко является гражданкой России.

Богуславец отметила, что в 2016 году Хотенко не задекларировала имущество мужа — часть дома в Ровенской области. Дом площадью в 500 квадратных метров депутат оценила в 30 тысяч гривен, тогда как подобное жилье обошлось бы в 10,8 миллиона гривен.

Кто такая Елена Хотенко

Елена Хотенко родилась 1 августа 1971 года в Брянке Луганской области. С 2014 года этот населенный пункт оккупирован Россией. Она закончила экономический факультет Ровенского государственного технического университета и Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука по специальности "Финансы".

С 1992 по 1999 годы она прошла путь от специалиста по пошиву обуви до главы коммерческого предприятия розничной торговли и экономиста в Ровенском городском исполнительном комитете. Затем она перешла на работу в органы налоговой службы Украины: работала в Ровенской и Запорожской областях. В 2024 году стала исполняющим обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Сумской области.

В 2020 году она была избрана депутатом городского совета Ровно от партии "Слуга народа". В декларации Хотенко за 2023 год указано, что она является собственником жилых и нежилых помещений в Киеве, Ровенской и Житомирской областях, ей также принадлежит легковой автомобиль LEXUS NX 200 2021 года стоимостью 1208965 гривен.

Также в декларации указаны те самые 2,8 млн гривен ссуды, полученные от ее сына Николая.

Мартына Богуславец указывает, что деньги от сына Хотенко получила в 2018 году. Тогда ему было 12 лет, а сейчас 18.

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