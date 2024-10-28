Что будет, если Рада не продлит военное положение? Это может произойти в одном случае

Непродолжение военного положения грозит коллапсом

28 октября Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения еще на 90 дней. Для понимания важности этого правового режима во время войны следует рассмотреть процедуру принятия такого решения и возможные последствия его непродолжения. "Телеграф" узнал, что будет, если Рада своевременно не продлит военное положение.

Действующий срок действия военного положения истекает 9 ноября, поэтому парламентарии как можно скорее должны принять соответствующее решение. В настоящее время документ находится на рассмотрении комитета. Далее он должен пройти все необходимые процедуры рассмотрения и голосования в парламенте.

Процедура принятия закона о продлении военного положения такова:

представление законопроекта в Верховную Раду;

регистрация документа в аппарате парламента;

рассмотрение профильным комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

внесение законопроекта в повестку дня сессии;

представление документа в сессионном зале;

обсуждение депутатами;

голосование (для принятия требуется минимум 226 голосов);

подписание закона спикером парламента;

передача документа на подпись Президенту;

публикация в официальных изданиях.

Что будет, если Рада вовремя не продлит военное положение

Поскольку военное положение является необходимым правовым режимом в условиях вооруженной агрессии, а его действие обеспечивает оперативность принятия решений в сфере обороны, "Телеграф" расспросил экспертов и политологов, что угрожает стране в случае неприятия действия военного положения.

Политолог Виталий Кулик считает это невозможным, ведь в Украине есть объективные причины, чтобы продлить военное положение. В стране должен быть правовой режим военного положения сейчас, поэтому Верховная Рада автоматически голосует за это. В случае, если гипотетически это не будет сделано, такие действия могут означать только коллапс военного сопротивления государства, так как обеспечить надлежащее функционирование всех структур без военного положения во время войны практически невозможно. Поэтому маловероятно, что такое может случиться.

"Единственное исключение — вполне политическое решение, когда необходимо принять закон, который позволит проведение выборов, но вряд ли это будет параллельно с непродолжением военного положения. Но это затягивание на 1-2 дня, не больше", — сказал Кулик.

Военный эксперт Иван Ступак, в свою очередь, не считает вариант с отменой военного положения из-за выборов реалистичным. "Даже если военное положение не продолжено, а бои продолжаются, как военным голосовать? Кто будет по окопам-траншеям бегать с ящиком для голосования? А если военных будут свозить куда-то для голосования, это точно станет "вкусной" целью для россиян — они будут туда сразу "Искандерами", "Калибрами"…, то есть это тоже невозможно. Кроме того, нужно как-то законодательно определить, какие территории (оккупированные и те, где продолжаются бои — Ред.) не участвуют в голосовании", — говорит Ступак.

"По поводу анархии — я не соглашаюсь с этим. Да, военное положение предусматривает и комендантский час, и блокпосты… Но если не будет блокпостов — это не значит, что российские ДРГ будут бегать по Киеву и стрелять из пистолетов в небо", — говорит Иван Ступак. Все ведомства работают, потому анархии точно не будет. Впрочем, Рада должна урегулировать вопросы оружия. Но хаоса быть не должно, если ВР не примет военное положение.

Ранее "Телеграф" также писал, что Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ и призвал ее лидера повлиять на Кремль. Эта страна могла бы блокировать поставки российских энергоресурсов, что сказалось бы на экономике и военно-промышленном комплексе агрессора.