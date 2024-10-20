Мобилизуют ли с человека с расстройством личности и поведения? Ответ юристов

Четкий ответ прописан в статье 14 Расписания болезней приказа № 402 Минобороны Украины

Во время военного положения в ряды Сил обороны Украины не могут брать людей с некоторыми психическими болезнями и отклонениями. Кроме шизофрении, умственной отсталости и невротических расстройств на службу могут не взять людей с расстройством личности и поведения.

"Телеграф" рассказывает, какие формы данного заболевания позволяют мобилизовать человека, а какие — нет. Это заболевание прописано в статье 14 Расписания болезней приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14 августа 2008 года.

Заболевание касается психических расстройств, к нему относятся все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства в результате поражения головного мозга или вследствие соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга.

Подпункт 14-а включает в себя болезни, из-за которых военно-врачебная комиссия признает человека непригодным для службы в войсках. Речь идет о тяжелых и умеренно выраженных устойчивых заболеваниях.

Подпункт 14-б предусматривает легкие психические проявления, которые позволяют проходить военную службу, но не во всех подразделениях. В этом случае мобилизованного могут отправить служить в части обеспечения, ТЦК, учебные центры, медицинские подразделения, подразделения логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Подпункт 14-в означает устойчивые компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы. Мобилизованный может служить везде — это включает службу в штурмовых подразделениях, десанте, морской пехоте, ВВС, ВМС, ССО и так далее.

Ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи в Украине не мобилизуют. Всего их есть пять в этом списке.