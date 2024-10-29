Вашей фамилии тысяча лет, если она звучит так: проверьте свою

Некоторые из них до сих пор распространены

Каждая украинская фамилия имеет свою историю образования и распространения на территории нашего государства. Среди современных родовых имен до сих пор встречаются те, которым уже почти тысяча лет, а то и больше.

Как отмечает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич, большинство из них имеют интересную историю. К примеру, его фамилия происходит еще с восьмого века, когда на украинских землях жили племена антов, где проводил джихад сын саудовского халифа Маслямак.

Мать этого халифа была наложницей из рода египетских фараонов. Это имя постепенно превратилось в фамилию и видоизменилось в Масляк.

По словам профессора, оно, как и большинство, имеет разные вариации, в частности Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик и т.д. То есть основная часть, корень, "Масл", а дальше меняется только одна гласная, образуя новую фамилию.

Петр Алексеевич отметил, что к тысячелетним фамилиям можно также отнести Паталах, Паталаха. Они образовались из арабского языка, от слова "Фахталах". "Фахт" — это победа на арабском языке, Аллах — Бог, объясняет профессор.

Среди украинских фамилий окончание "ахно" или "но" указывает на тысячелетнее происхождение. К примеру, Дахно, Махно, Тахно, Сахно. Некоторые из этих фамилий могут видоизменяться с течением времени, говорит Масляк, но они редко исчезают.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, которые давали украинцам с отличным и благозвучным голосом.