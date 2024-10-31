Предвещала смерть: несчастная украинская фамилия, распространенная сегодня

Ее имеют более 8 тысяч украинцев

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, некоторые указывают на личные черты или ремесло вашего предка, но есть среди них и те, которые в старину считали несчастливыми.

Одной из самых распространенных в Украине, согласно порталу "Рідні", является фамилия Пугач. Приблизительно 8695 носителей сейчас насчитывается на территории нашего государства.

Почему Пугач несчастливая фамилия?

Раньше наши предки часто руководствовались народными поверьями, которые кое-где направляли их. А ночная птица пугач (филин на русском) предвещала беду, поэтому и родовое имя имело такой же смысл. Наши предки считали, что крик филина предупреждал об опасности.

Поэтому слово "пугач" толкуется как народнопоэтический символ смерти, тьмы. Его синонимы – сова или сыч. Однако не всегда филин имел чисто плохую характеристику, ведь люди верили, что его крик предвещает пожар, смерть или любое другое бедствие. То есть иногда филин предупреждал об опасности, однако оставался ее предвестником.

По еще одной из версий, людей называли Пугачами, если они приносили плохие известия или их появление совпадало с каким-то горем. Сначала человек просто получал прозвище, которое позже превращалось в родовое имя.

В настоящее время в Украине проживает более 8 тысяч украинцев с фамилией Пугач. Она наиболее распространена в Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В рейтинге наиболее распространенных фамилий Пугач занимает 339-е место.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которым больше тысячи лет.