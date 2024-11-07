Nissan сократит 9 тысяч работников из-за проблем в Китае и США

Nissan объявил о масштабной реструктуризации своей деятельности

Nissan Motor, третий по величине японский автопроизводитель, объявил о плане сокращения 9 000 рабочих мест и уменьшении своих глобальных производственных мощностей на пятую часть. Этот шаг происходит на фоне того, что компания вынуждена была резко снизить свой прогноз операционной прибыли в год, сократив его на 70% до 150 миллиардов иен (около 975 миллионов долларов).

Как сообщает Reuters, операционная прибыль за квартал июль-сентябрь обвалилась на 85% до 32,9 миллиарда иен, значительно ниже прогнозов аналитиков. "Nissan реструктуризирует свой бизнес, чтобы стать более экономным и устойчивым, одновременно реорганизуя управление, чтобы быстро и гибко реагировать на изменения в бизнес-среде", — заявил генеральный директор Макото Учида.

По словам Учиды, глобальные продажи Nissan снизились на 3,8% в первом полугодии до 1,59 млн автомобилей, в основном из-за 14,3% падения в Китае, где компания пытается восстановить свои позиции перед местными конкурентами. Продажи также упали почти на 3% до около 449 тысяч автомобилей в США. Учида объяснил, что основные модели не имели ожидаемого успеха на американском рынке и компания была удивлена быстрым ростом спроса на гибриды, для которых у нее не было достаточно конкурентоспособной линейки.

Nissan присоединяется к другим иностранным автопроизводителям, которые столкнулись с трудностями в Китае. Они ощутили давление от агрессивной конкуренции со стороны китайских производителей на все быстрее растущем рынке электромобилей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Volkswagen впервые может закрыть заводы в Германии. А также корпорация планирует масштабные сокращения.