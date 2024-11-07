Nissan скоротить 9 тисяч працівників через проблеми у Китаї та США

Nissan оголосив про масштабну реструктуризацію своєї діяльності

Nissan Motor, третій за величиною японський автовиробник, оголосив про план скорочення 9 000 робочих місць та зменшення своїх глобальних виробничих потужностей на п'яту частину. Цей крок відбувається на тлі того, що компанія змушена була різко знизити свій прогноз операційного прибутку на рік, скоротивши його на 70% до 150 мільярдів єн (близько 975 мільйонів доларів).

Як повідомляє Reuters, операційний прибуток за квартал липень-вересень обвалився на 85% до 32,9 мільярдів єн, значно нижче прогнозів аналітиків. "Nissan реструктуризує свій бізнес, щоб стати більш економним та стійким, одночасно реорганізовуючи управління, щоб швидко та гнучко реагувати на зміни в бізнес-середовищі", — заявив генеральний директор Макото Учіда.

За словами Учіди, глобальні продажі Nissan знизилися на 3,8% у першому півріччі до 1,59 мільйона автомобілів, в основному через 14,3% падіння в Китаї, де компанія намагається відновити свої позиції перед місцевими конкурентами. Продажі також впали майже на 3% до близько 449 000 автомобілів у США. Учіда пояснив, що основні моделі не мали очікуваного успіху на американському ринку, і компанія була здивована швидким зростанням попиту на гібриди, для яких у неї не було достатньо конкурентоздатної лінійки.

Nissan приєднується до інших іноземних автовиробників, які почали поставати перед труднощами в Китаї. Вони відчули тиск від агресивної конкуренції з боку китайських виробників на щодня швидше зростаючому ринку електромобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Volkswagen вперше може закрити заводи в Німеччині. А також корпорація планує масштабні скорочення.