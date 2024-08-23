Китайский бренд по объему продаж переплюнул Nissan и даже Honda: он очень популярен в Украине

Электрокары этого бренда сейчас очень популярны на украинских дорогах

Автомобильный рынок постоянно меняется, и последние данные показывают неожиданные сдвиги в мировом рейтинге производителей. Китайский бренд BYD, известный своими доступными электромобилями, совершил настоящий прорыв во втором квартале 2023 года.

Компания не только улучшила свои показатели, но и обошла таких гигантов японского автопрома, как Honda и Nissan. Этот успех особенно поразителен на фоне общего спада продаж у многих ведущих автопроизводителей. По данным отраслевой исследовательской компании MarkLines, в период с апреля по июнь 2023 года BYD продемонстрировал рост продаж на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет agenzianova.com.

Ключ к успеху

Компания реализовала 980 тысяч автомобилей, что позволило ей занять седьмое место среди крупнейших мировых автопроизводителей. Главным фактором успеха стала стратегия, сосредоточенная на производстве доступных электромобилей. Компания сумела предложить рынку привлекательное сочетание цены и качества, что особенно актуально в условиях растущего спроса на экологически чистый транспорт. Кроме того, BYD активно расширяет свое присутствие на международных рынках, что также способствовало росту продаж.

На внутреннем рынке компания также добилась успехов. За второй квартал 2023 года компания занимает 105 тысяч автомобилей за пределами Китая.

Успех BYD особенно заметен на фоне трудностей, с которыми сталкиваются другие крупные автопроизводители. Такие гиганты, как Toyota Motor и Volkswagen Group, зафиксировали падение продаж в тот же период. Это подчеркивает изменение парадигмы в автомобильной индустрии, где электрификация и инновации становятся ключевыми факторами успеха.

Ранее "Телеграф" писал, что украинец приобрел китайский автомобиль за 230 тысяч долларов и нарвался на критику. Машину назвали ненадобностью.