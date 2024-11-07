Підвищення виплат на дитину планують в Україні: вже названо перші цифри

Останній раз виплати на дитину змінювали у 2014 році

В Україні хочуть підвищити виплати при народженні дитини, які вже майже десять років не переглядались. Для цього зареєстровано новий законопроєкт №12184.

Про це повідомив нардеп та ініціатор цього питання Олексій Гончаренко. За його словами, сьогодні сім'ї з дітьми отримують одноразову допомогу у розмірі 41 280 грн.

"Щомісячна виплата становить 860 грн! Я робив розпаковку, що можна купити на ці копійки. Практично нічого", — пише нардеп.

Він також наголошує, що виплати на дитину сьогодні не покривають навіть частину реальних потреб, враховуючи стрімке зростання цін та мінімальної зарплати, яка збільшилась майже в 6,5 раза. Саме на цьому і базуються основні положення законопроєкту.

Які зміни пропонують:

Прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину.

Одноразова виплата — 25 прожиткових мінімумів.

Решту допомоги виплачувати протягом 3 років рівними частинами.

Тобто виплати на дитину не матимуть фіксованої цифри, вони зростатимуть з підвищенням прожиткового мінімум. Таким чином допомога від держави буде більш відчутна і її не треба буде часто переглядати.

Зауважимо, що наразі прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн.

Гончаренко закликав виправити цю ганьбу, адже простими словами демографічну ситуацію не зміниш, а гроші у питанні народжуваності грають неостанню роль.

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