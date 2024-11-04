Как получить "тысячу Зеленского" без "Дії": в Минэкономики дали ответ

Программа начнет действовать с 1 декабря 2024 года

Выплату в виде "тысячи Зеленского" можно будет получить даже без доступа к "Дие". Власти уже разрабатывают механизм для выплат альтернативным способом.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на комментарий Минэкономики. По словам его представителей, механизм получения средств еПоддержки, а именно 1 тыс. на украинца, через отделения Укрпочты уже в разработке. Это будет сделано для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к "Дие".

"Предполагается, что механизм программы "еПоддержка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предположить, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут только граждане, которые выехали за границу. Программа касается не только взрослых, но и детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка. В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств поддержки для отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Действию. Эти средства не будут облагаться налогом", — говорят в Минэкономики.

Для справки:Программа начнет действовать с 1 декабря 2024 года. Заявку на участие в программе можно будет подать через "Дию" в течение декабря, января или февраля. Для этого нужно активировать карту Национальный кэшбек. Выплата поступит на эту карту. Потратить 1000 грн можно будет в течение 2025 года на оплату коммунальных и других услуг, покупку медикаментов, книг или донат в фонды, поддерживающие Силы Обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось большое количество мемов о выплатах, которые анонсировал Зеленский. Некоторые прозвали их "Вовина тысяча".