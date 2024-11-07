Выросла на 15 тысяч с начала года: какая зарплата у главы Минздрава Ляшка

Он получает достойный оклад

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко получает одну из самых высоких зарплат среди членов Кабинета Министров. Официальные данные показывают, что Ляшко зарабатывает достойную, конкурентоспособную заработную плату.

Об этом свидетельствует официальный ответ министерства по запросу "Телеграфа". Рассмотрим подробнее сумму денежного довольствия министра здравоохранения Украины.

Должностной оклад Министра здравоохранения Украины в 2024 году в разные месяцы составлял от 89 685 до 104 820 гривен. К его заработной плате также применялись установленные законом удержания в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.

К примеру, в октябре 2024 года должностной оклад министра составил 104 820 гривен, из которых было удержано 18 867,60 гривны НДФЛ и 1 572,30 гривны военного сбора. Таким образом, к выплате Ляшко получил 84380,10 гривен за этот месяц.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска за указанный период не начислялась и не выплачивалась. Что касается размера должностного оклада Министра здравоохранения, то он определяется Постановлением Кабинета Министров Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава Минагрополитики имеет одну из самых больших зарплат в Правительстве. Министерство обнародовало полную информацию о начислениях и выплатах заработной платы новому руководителю.