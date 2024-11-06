Одна из самых больших зарплат среди министров: сколько зарабатывает глава Минагрополитики

Его зарплата состоит из должностного оклада и оплаты командировок

Зарплата министра агрополитики Виталия Коваля, назначенного на должность 5 сентября 2024 года, достигла более 100 тысяч гривен. Министерство обнародовало полную информацию о начислениях и выплатах заработной платы новому руководителю.

По данным документа, должностной оклад министра в октябре составил 104 820 грн. Об этом свидетельствует официальный ответ ведомства по запросу "Телеграфа".

Сколько зарабатывает Виталий Коваль

По данным официального документа, в сентябре 2024 года Виталий Коваль получил 76 512,13 грн, из которых 67 510,71 грн составлял оклад за фактически отработанное время, а 9 001,42 грн – оплата командировок. После уплаты всех налогов и сборов на руки чиновник получил 61 592,27 гривны.

Октябрьские выплаты оказались существенно больше. Общая сумма начислений достигла 104 819,98 грн. Из них 50 131,30 гривны – оклад за отработанное время, а 54 688,68 гривны – компенсация за командировку. Чистая выплата после всех отчислений составила 84 380,08 гривны.

И это одна из самых больших зарплат среди руководителей других ведомств. К примеру, глава Минветеранов Наталья Калмыкова в октябре получила 77 тысяч гривен, а глава Минстратегпрома Герман Сметанин – 95 тысяч гривен. А глава Минреинтеграции в октябре получил на руки 75 942 гривны.

Следует отметить, что в указанные месяцы министр не получал дополнительных выплат в виде материальной помощи на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов.

Справка. Виталий Коваль вступил в должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября по решению Верховной Рады Украины. До назначения у него был значительный опыт руководящей работы – возглавлял Ровенскую ОГА с 2019 по 2023 год.

Профессиональный путь нового министра начался в банковском секторе, где он работал в течение 2004-2006 годов. Следующие тринадцать лет Коваль руководил предприятиями в аграрном, транспортном и строительном секторах.

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