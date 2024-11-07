На Украину надвигается туча грязного воздуха: какие города под угрозой (карты)

Западные области уже затянуло черным дымом

На Украину движется облако загрязненного воздуха. Качество воздуха уже начало снижаться. Показатели в некоторых городах Украины уже превышают 150 PM2.5, а иногда даже 170.

Согласно данным погодного радара Ventusky, к Украине приближается облако загрязненного воздуха. По состоянию на 14:00 7 ноября его ячейки находятся в Ряшеве и возле Варшавы в Польше, и оно уже заходит в Украину с запада и севера.

По данным наблюдательной станции в Ряшеве, показатель загрязнения составляет 87, что свидетельствует о нездоровом качестве воздуха. В частности, таков показатель содержания PM2.5 частиц (твердые частицы мелкодисперсной пыли, которые появляются в результате процесса горения и могут проникать глубоко в легкие).

Загрязнение воздуха по состоянию на 14:00 7 ноября

По состоянию на 23:00 7 ноября облако уже коснется Львова и северных областей Украины, где показатель качества воздуха будет доходить до 44 — нездорового для чувствительных групп. Ветер с запада способствует распространению загрязненного воздуха.

Загрязнение воздуха по состоянию на 23:00 7 ноября

8 ноября, на 5 утра, облако распространится на половину Украины, где максимальный показатель составит 50 — нездоровый. В 8 утра во Львове показатель будет достигать 52 — нездорового уровня. Однако впоследствии интенсивность загрязнения будет постепенно снижаться, и облако будет рассеиваться.

Загрязнение воздуха по состоянию на 5 утра 8 ноября

Загрязнение воздуха по состоянию на 8:00 8 ноября

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Киеве ухудшилось качество воздуха. Кое-где уровень загрязнения достиг отметки "нездорового".