В Киеве снова нечем дышать: в каких районах вреден воздух

Легче всего дышать в Печерском районе

В понедельник, 28 октября, в Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. В большинстве районов столицы повышена концентрация пыли.

По данным SaveEcoBot, самый высокий уровень загрязненности фиксируется в Соломенском районе, а именно на улице Николая Шепелева, 10. Индекс загрязнения составляет 164, что считается вредным уровнем.

Карта качества воздуха в Киеве

Наблюдается плохое качество воздуха на Южной Борщаговке. В микрорайоне Теремки местами тоже нечем дышать.

Достаточно высокий показатель был зафиксирован на левом берегу в Дарницком районе. Уровень загрязнения там составляет 130, что вредно для чувствительных групп.

В Деснянском и Днепровском районах наблюдается плохое качество воздуха. В частности, на бульваре Перова зафиксирован показатель 122.

В центре Киева тоже повышен уровень загрязнения воздуха. Индекс составляет 118.

Местами безопасное качество воздуха зафиксировано в Голосеевском и Печерском районах. А именно на проспекте Науки и улице Князей Острожских.

Также временное ухудшение качества воздуха в Броварах. Зафиксированы высокие показатели, соответствующие вредному уровню.

Напомним, киевляне требуют остановить экоцид на Южной Борщаговке. Местные страдают от деятельности предприятий, загрязняющих воздух.

Особое внимание киевляне обращают на предприятие ООО "АБЗ-1", производящее асфальт, на улице Девятого Мая, 49. Поэтому создали электронную петицию на сайте Киеврады.

Кроме того, жители Борщаговки и прилегающих к ней территорий сообщают о нарушении санитарной зоны, что делает производство асфальтобетона в этом районе незаконным.

Как отмечается в петиции, площадь выбросов охватывает обширную территорию района: жилые дома, 5 детских садов, 3 школы, детскую и взрослую поликлиники.

В связи с выявлением нарушений санитарной зоны и превышения допустимых норм выбросов вредных веществ, общественность требует повторного проведения процедуры оценки влияния на окружающую среду.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевское море катастрофически обмелело, а вода отступила на сотни метров. На водохранилище появились многочисленные мели, а там, где раньше была вода, видно много островков.