Дожди и сильный ветер: в каких регионах еще будет тепло и сухо 2 ноября

В Украину идет холодный арктический воздух

В субботу, 2 ноября, в Украину придут дожди и похолодание. Кроме того, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

Практически летнее тепло еще на денек сохранится только в южных регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Холоднее всего будет на западе и севере Украины. Там температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Примечательно, что ночные и дневные показатели не будут слишком различаться.

В центральных и восточных регионах будет на несколько градусов теплее. Там максимальная температура составит +13… +15 градусов.

В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях ртутные столбики поднимутся до +17… +19.

2 ноября

По словам синоптика Наталки Диденко, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который станет причиной осадков ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре. После полудня дожди ожидаются только в восточных и западных регионах. В южной части Украины ожидается сухая погода.

"Холодный воздух всегда тяжелее и за атмосферным фронтом он будет давить и провоцировать сильный ветер. Поэтому северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду!", – предупреждает Диденко.

Как отмечает синоптик, в тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения – соответственно, в дневное время ртутные столбики не будут подниматься выше +6… +10 градусов.

Тепло еще останется в южных областях. Там термометры покажут +11… +16 градусов, а местами – до +16… +18. Но уже в воскресенье и на юге температура воздуха значительно снизится.

В Киеве предполагается похолодание до +9 градусов, в воскресенье до +6 градусов.

Ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

По прогнозу Диденко, в ближайшую ночь и в первой половине дня субботы в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть выходных в Киеве – без осадков.

Напомним, начало ноября в северной и восточной Европе принесет нестабильные погодные условия. Активность циклонов спровоцирует разнообразные осадки — от дождя до мокрого снега, кроме того, украинцев будут ждать и ветреные дни — до 15-22 м/с, а в некоторых областях и до 19-24 м/с.