В Украину идет потепление и в некоторых областях ожидается до +15

Нас ждет сухая и умеренно тёплая погода

В четверг, 7 ноября, над Украиной будет преобладать антициклональная погода и высокое атмосферное давление. Поэтому осадков не предвидится, однако в ночное время местами возможны туманы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей личной странице в Telegram. По ее словам, украинцам можно на время забыть про зонтики и наслаждаться теплой погожей погодой.

Известно, что в четверг, 7 ноября, в Украине антициклон обусловит везде сухую воздушную массу и осадки не ожидаются. Ветер северо-западный и западный, 5-12 метров в секунду. В западных областях ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ближайшей ночью составит в западных областях 0-3 °С мороза, а на остальной территории Украины +2…+5 °С.

В течение дня 7-го ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9…+12 °С, а на юге до +12…+15 °С. И только лишь на северо-востоке будет свежее, +7…+9 °С.

В Киеве существенных осадков не предвидится и даже будет светить солнце. Ближайшей ночью в столице +2…+4°С, завтра днем потеплеет до +8…+10 °С.

"В дальнейшем погода в Украине будет свежей, холодноватой, однако преимущественно сухой", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода. За счёт активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа.