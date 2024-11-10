Кому-то тепло, а кому-то морозы: каким областям повезет с погодой 11 ноября

Зонтик можно будет оставить дома

В последние дни в Украине лишь местами ночью температура опускается ниже нулевой отметки. Не станет исключением и следующий понедельник.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 11 ноября в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура. Лишь на западе и севере возможны незначительные заморозки.

Запад Украины

В западных областях будет блачно с прояснениями. Температура воздуха будет днем колебаться от +6 до +10 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до -2 °C.

Север Украины

В северных областях также ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до -1 °C.

Восток Украины

На востоке также ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет достигать +4-7 °C. Ночью иногда возможны незначительные заморозки.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Ожидается переменная облачность. Днем показатели термометров будут колебаться от +8 до +11 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до +3-6 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве ожидаются морозы. Хотя сейчас даже ночная температура воздуха в Киеве держится выше нулевой отметки, до конца месяца в столице ожидаются "минусы".