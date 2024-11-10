Комусь тепло, а комусь морози: яким областям пощастить з погодою 11 листопада

Парасольку можна буде залишити вдома

Останніми днями в Україні лише подекуди вночі температура опускається нижче нульової позначки. Не стане виключенням і наступний понеділок.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 11 листопада в Україні очікується переважно плюсова температура. Лише на заході та півночі вночі можливі незначні заморозки.

Захід України

В західних областях буде хмарно з проясненнями. Температура повітря буде вдень коливатись від +6 до +10 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -2 °C.

Північ України

У північних областях також очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря коливатиметься від +4 до +7 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -1 °C.

Схід України

На сході також буде мінлива хмарність. Вдень температура повітря буде сягати +4-7 °C. Вночі ж подекуди можливі незначні заморозки.

Південь України

У південних областях буде найтепліше. Очікується мінлива хмарність. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах від +8 до +11 °C. Однак вночі температура повітря буде опускатись до +3-6 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Києві очікуються морози. Хоча зараз навіть нічна температура повітря у Києві тримається вище нульової позначки, до кінця місяця в столиці очікуються "мінуси".