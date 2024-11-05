Тимошенко прокомментировала подготовку властей к выборам

Известная политик посетила VIII Украинский женский конгресс

Информация влиятельного британского издания The Economist о якобы подготовке властей Украины к выборам уже в мае 2025 года не соответствует действительности.

Об этом в кулуарах VIII Украинского женского конгресса, проходящего в Киеве 5 ноября, заявила "Телеграфу" народный депутат, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По просьбе журналистки издания к политике прокомментировать свои же слова журналу The Economist, что в Украине готовятся президентские выборы в следующем году, лидер партии возразила и заявила: "Я не говорила... Нет-нет-нет, такого не было. Я не знаю, когда вы такое слышали".

Напомним, по информации "Телеграфа", люди из окружения Юлии Тимошенко утверждают, что якобы формируют штабы для Залужного и самой лидера "Батькивщины". При этом Тимошенко — едва ли не единственная в украинском политикуме, кто годами имеет сетку действующих в регионах штабов. Однако на Банковой уверены, что распространение упомянутых слухов – внутренние игры команды Тимошенко.

Также добавим, что часть нардепов также заподозрили Центральную избирательную комиссию в подготовке к выборам после того, как она возобновила функционирование Государственного реестра избирателей. Однако ЦИК объяснил, что это необходимый шаг для обновления данных из-за изменения названиф улиц, населенных пунктов, разрушения домов.