Готовимся к зиме: сколько стоит отапливать дом углем в Украине

Стоимость угля в среднем составляет около 11000 грн за тонну

Украинцы, проживающие в частных домах, имеют на выбор сразу несколько видов топлива для отопления жилья: газ, дрова и уголь. Последний вариант имеет сразу несколько плюсов — эффективность и доступность.

"Телеграф" рассказывает, во сколько обойдется такой способов отопления жилья. Стоит отметить, что в Украине продается уголь разных сортов и марок, соответственно, цена на них также может меняться. Поэтому будет взята для расчета средняя стоимость.

Стоимость угля в среднем составляет около 11000 грн за тонну. Таким образом, стоимость 1 кВт-ч энергии из угля (3,6 МДж) составит: 3,6 МДж*11 грн/23,4 МДж = 1,69 грн.

Если для отопления дома мы возьмем каменный уголь со средней теплотой сгорания 29,3 МДж на килограмм, в таком случае, при сжигании 1 кг угля выделяется 8,14 кВтч энергии.

Для примера возьмем дом площадью 100 м². Для этого нужно 10 кВт/ч. Такой объем тепла выделится, если сжечь в течение часа в обычном котле 2 кг угля. За сутки нужно 48 кг топлива. А за весь отопительный сезон (6 месяцев) необходимо будет в среднем 8736 кг угля.

Если рассчитать, 8736 кг угля обойдутся за отопительный сезон в 96 096 гривен.

Стоит отметить, что украинцы могут оформить субсидию на покупку дров, угля и газа на отопительный сезон

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение не подписывать закон, предусматривающий усиление уголовного наказания для лиц, хранящих большие объемы древесины неустановленного происхождения.