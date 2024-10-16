Срочный паспорт в Украине теперь можно сделать быстрее: названы сроки

Речь также идет о восстановлении утерянного или похищенного паспорта

Кабинет Министров Украины сократил срок срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины с 10 до 7 рабочих дней. Это не касается оформления паспорта впервые.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 октября.

"Внесены изменения в приложение "Перечень административных услуг в сфере миграции и их стоимость" в постановление КМУ от 02.11.2016 N 770 "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции" с целью приведения перечня платных услуг, предоставляемых органами и подразделениями Государственной миграционной службы Украины и размера платы за их предоставление", — отметил Мельничук.

По его словам, речь идет о предоставлении административной услуги по срочному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмену паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине с 7 октября текущего года изменилась цена на оформление паспорта и некоторых других документов.