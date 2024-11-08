Скифский след в украинских фамилиях. Какие из них произошли от древних кочевников
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Есть две группы таких родовых имен
Украинские фамилии несут информацию о далеких предках. Некоторые указывают на то, что они принадлежали к казачеству, а другие говорят о том, что род берет начало от скифов и сарматов.
Скифы, после них сарматы, это кочевые ираноязычные народы, которые на протяжении около тысячи лет жили в северочерноморских степях современных Украины и России. Скифы пришли на территорию Украины примерно в VII веке. до н. э. Этот народ имел иранское происхождение, путь скифов в украинские степи пролег через Переднюю Азию и Кавказ.
О том, какие фамилии в современной Украине могут указывать, что у предков их носителей было скифское или сарматское происхождение, на своем youtube-канале рассказал доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования – Петр Масляк. Часть таких родовых имен заканчивается на "он":
- Завизион;
- Демидион;
- Арион;
- Фолион;
- Фарион.
Вторая группа родовых имен, которые могут указывать, что род произошел от скифов и сарматов, по словам Масляка, пошли от слова "передраю". Оно означает "скиф заморский".
- Передирий;
- Предрий;
- Пердрий;
- Передерий;
- Передериенко;
- Передерийчук.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии имеют те, чьи предки правили городами. Все они начинаются на одну букву.