Кто больший агент Кремля? Между поэтессой Забужко и известным историком возник конфликт, дошло до публичных обвинений

Поэтесса раскритиковала наследие историка, а Касьянов публично обвинил ее во лжи

Известная писательница Оксана Забужко публично назвала украинского историка Георгия Касьянова агентом ФСБ. Также она считает его "академическим кротом" России.

Об этом Забужко написала в своем сообщении на странице в Фейсбуке, когда комментировала предпремьерный показ фильма "Нагнувшие Кремль математики", который состоится в Париже 27 ноября. Касается фильм периода репрессий РФ против украинской интеллигенции 1960-1970-х. Забужко говорит, что рамки нарратива этого исторического нарратива по периоду истории 60-70-х определялись трудами Георгия Касьянова.

"Долгое время рамки исторического нарратива по этому периоду у нас определялись подозрительно немедленно (еще в 1995-м, без использования архивов КГБ!) изданными трудами печально известного "академического крота" Г. Касьянова — того самого многолетнего "борца с Голодомором", который спалился как агент ФСБ только за месяц перед русским вторжением (слишком рано настроившись на блицкриг и уже благополучно "легендованный" в Европу как "украинский историк", поспешил похоронить Украину на вебинаре "Российского исторического общества" под председательством "лично" Нарышкина)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Оксана Забужко, книга Г.Касьянова "Незгодні", рассказывающая о диссидентах и украинском движении 1960-х, описывала украинских шестидесятников так: "дети ХХ съезда", которым дали "сверху" свободу и "оттепель", а потом отобрали, и они были с этим "несогласны".

Сам Георгий Касьянов говорит, что прокомментировал ее сообщение, но писательница его оперативно удалила и "забанила" профиль. Он решил воспроизвести комментарий уже на своей странице.

В своем сообщении Касьянов иронически объясняет, что он "как агент КГБ/ФСБ", хочет отметить, что Забужко законсервировали еще раньше — когда она вступила в ряды КПСС и печатала произведения в жанре "партия ведет".

"Мадам Забужко забыла вспомнить, что я также "внедрился" в ряды ОУН(б), когда на деньги Центральной информационной службы (Лондон) опубликовал первое издание моей книги "Незгодні" о диссидентах. Кстати, мои первые публикации о диссидентах — в журналах "Визвольний шлях" и "Ukrainian Quaterly", — продолжает историк.

Справка. Журнал "Визвольний шлях" — это журнал, который издавался в Лондоне в 1948, в течение первого периода существования журнала издавался на циклостиле — и исключительно для членов ОУН. Среди редакторов журнала в основном были поклонники бандеровского движения.

The Ukrainian Quarterly — ежеквартальный журнал, главная идея которого — противодействие советской пропаганде и информирование англоязычного мира об украинских проблемах. Выходит в Нью-Йорке с 1944 года.

Далее Касьянов говорит, что знакомый и в свое время общался с украинскими диссидентами и борцами за свободу Украины, такими как Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил, Василий Лесной, Михайлина Коцюбинская, Иван Дзюба и другими.

"Замечу, что именно выполняя задачи кураторов, я написал пару сотен статей и более десятка книг. К сожалению, платили мало, пришлось продаваться за гнилую кубасу Соросу, где госпожа Забужко успешно функционировала как член правления соответствующего фонда. Так же, из-за скупости кураторов пришлось (обычно по их заданию) получать различные научные стипендии на Западе, преподавать в гамириканских, немецких, швейцарских и всевозможных там финских университетах. Негде правды деть — жизнь московской консервы тяжелая, и госпожа Забужко это знает лучше меня", — говорит Касьянов.

В своем сообщении Забужко утверждает, что архивы КГБ по этому периоду были уничтожены спец. приказом КГБ СССР еще в 1990г. Но Касьянов говорит, что это неправда, все эти дела есть в доступе.

"Не могу ничего сказать об агентурных делах, к ним, пожалуй, доступа и дальше нет, но было бы очень хорошо, если бы их открыли, возможно тогда мы узнали бы много интересного, в том числе и о Вас…. Искренне не Ваш, рожденный в Челябинске этнический россиянин, агент КГБ/ФСБ, Сороса", — такими словами заканчивает Касьянов свое сообщение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о детстве и молодости поэтессы и писательницы Оксаны Забужко. Она была коммунисткой и проигрывала в суде Медведчуку.