Поетеса розкритикувала доробок історика, а Касьянов публічно звинуватив її у брехні

Відома письменниця Оксана Забужко публічно назвала українського історика Георгія Касьянова агентом ФСБ. Також вона вважає його "академічним кротом" Росії.

Про це Забужко написала у своєму дописі на сторінці у Фейсбук, коли коментувала передпрем’єрний показ фільму "Математики, що нагнули Кремль", що відбудеться у Парижі 27 листопада. Стосується фільм періоду репресій РФ проти української інтелігенції 1960-1970-х. Забужко каже, що рамки наративу цього історичного наративу по періоду історії 60-70-х визначались працями Георгія Касьянова.

"Довший час рамки історичного наративу по цьому періоду в нас визначались підозріло негайно (ще в 1995-му, без використання архівів КГБ!) виданими працями сумнозвісного "академічного крота" Г. Касьянова — того самого багатолітнього "борця з Голодомором", який відкрито спалився як аґент ФСБ щойно за місяць перед рос. вторгненням (зарано настроївшись на бліцкріґ і вже благополучно "леґендований" у Європу як "український історик", поспішив похоронити Україну на вебінарі "Российского исторического общества" під головуванням "лічно" Наришкіна)", — йдеться у дописі.

Як зазначає Оксана Забужко, книжка Г.Касьянова "Незгодні", яка розповідає про дисидентів та український рух 1960-х, описувала українських шістдесятників так: "дєті ХХ с'єзда", що їм дали "зверху" свободу й "відлигу", а потім відібрали, і вони були з цим "незгодні".

Сам Георгій Касьянов каже, що прокоментував її допис, але письменниця його оперативно видалила і "забанила" профіль. Тож він вирішив відтворити коментар уже на своїй сторінці.

У своєму дописі Касьянов іронічно пояснює, що він "як агент КҐБ/ФСБ", хоче зазначити, що Забужко законсервували ще раніше — коли вона вступила до лав КПРС та друкувала твори в жанрі "партія веде".

"Мадам Забужко забула згадати, що я також "внєдрілся" в лави ОУН(б), коли на гроші Центральної інформаційної служби (Лондон) надрукував перше видання моєї книжки "Незгодні" про дисидентів. До речі, мої перші публікації про дисидентів — в журналах "Визвольний шлях" та "Ukrainian Quaterly", — веде далі історик.

Довідка. Журнал "Визвольний шлях" — це часопис, який видавався в Лондоні в 1948, упродовж першого періоду існування часопису видавався на циклостилі — та виключно для членів ОУН. Серед редакторів журналу були здебільшого прихильники бандерівського руху.

"The Ukrainian Quarterly" — щоквартальний журнал, головна ідея якого — протидія радянській пропаганді та інформування англомовного світу про українські проблеми. Виходить у Нью-Йорку з 1944 року.

Далі Касьянов каже, що знайомий і свого часу спілкувався з українськими дисидентами та борцями за волю України, такими як Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Василь Лісовий, Михайлина Коцюбинська, Іван Дзюба та іншими.

"Зауважу, що саме виконуючи завдання кураторів, я написав пару сотень статей і більше десятка книжок. На жаль, платили мало, довелося продаватися за гнилу кубасу Соросові, де пані Забужко успішно функціонувала як членкіня правління відповідного фонду. Так само, через скупість кураторів довелося (звичайно за їхнім завданням) отримувати різні наукові стипендії на Заході, викладати в гамириканських, німецьких, швейцарських та всіляких там фінських університетах. Ніде правди діти — життя московської консерви важке, і пані Забужко це знає краще за мене," — каже Касьянов.

У своєму дописі Забужко стверджує, що архіви КГБ по цьому періоду було знищено спец. наказом КГБ СРСР ще в 1990 р. Та Касьянов каже, що це не правда, всі ці справи є у доступі.

"Не можу нічого сказати про агентурні справи, до них, мабуть, доступу і далі нема, але було б дуже добре, якби їх відкрили, можливо тоді ми дізналися б багато цікавого, зокрема і про Вас….Щиро не Ваш, народжений в Челябінську етнічний росіянин, агент КҐБ/ФСБ, Сороса," — такими словами закінчує Касьянов свій допис.

Раніше "Телеграф" розповідав про дитинство та молодість поетеси та письменниці Оксани Забужко. Вона була комуністкою і програвала в суді Медведчуку.