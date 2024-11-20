"Дозволяти" – это не всегда правильно: когда стоит заменить его на "давати змогу"
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Как правильно: "дозволяти" или "давати змогу"
Украинский язык богат синонимами и оттенками значений. Казалось бы, простое слово "дозволяти" имеет свои языковые аспекты.
"Телеграф" предлагает рассмотреть правильное употребление этого слова и его уместную альтернативу. Эти варианты следует знать каждому, кто стремится говорить на правильном украинском.
Когда употребляем "дозволяти"
Слово "дозволяти" в украинском языке имеет конкретное значение — давать разрешение. Его следует использовать, когда речь идет о:
- официальное разрешение,
- предоставление права что-то делать,
- согласие на определенные деяния.
Примеры правильного употребления:
- Батьки дозволили дитині пізніше лягти спати.
- Керівник дозволив достроково піти у відпустку.
- Закон дозволяє реєструвати бізнес онлайн.
Когда лучше сказать "давати змогу"
Если ситуация не подразумевает прямого разрешения, а речь идет о:
- возможность что-то сделать,
- создание условий,
- технические возможности,
- природные явления.
В этих случаях лучше использовать словосочетание "давати змогу".
Примеры правильного употребления:
- Нова технологія дає змогу економити електроенергію.
- Сонячна погода дає змогу провести захід на відкритому повітрі.
Итак, каждый раз, когда используете слово "дозволяти", спросите себя: действительно ли здесь речь идет о предоставлении разрешения? Если нет – замените "давати змогу".
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