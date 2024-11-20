"Дозволяти" – это не всегда правильно: когда стоит заменить его на "давати змогу"

Как правильно: "дозволяти" или "давати змогу"

Украинский язык богат синонимами и оттенками значений. Казалось бы, простое слово "дозволяти" имеет свои языковые аспекты.

"Телеграф" предлагает рассмотреть правильное употребление этого слова и его уместную альтернативу. Эти варианты следует знать каждому, кто стремится говорить на правильном украинском.

Когда употребляем "дозволяти"

Слово "дозволяти" в украинском языке имеет конкретное значение — давать разрешение. Его следует использовать, когда речь идет о:

официальное разрешение,

предоставление права что-то делать,

согласие на определенные деяния.

Примеры правильного употребления:

Батьки дозволили дитині пізніше лягти спати.

Керівник дозволив достроково піти у відпустку.

Закон дозволяє реєструвати бізнес онлайн.

Когда лучше сказать "давати змогу"

Если ситуация не подразумевает прямого разрешения, а речь идет о:

возможность что-то сделать,

создание условий,

технические возможности,

природные явления.

В этих случаях лучше использовать словосочетание "давати змогу".

Примеры правильного употребления:

Нова технологія дає змогу економити електроенергію.

Сонячна погода дає змогу провести захід на відкритому повітрі.

Итак, каждый раз, когда используете слово "дозволяти", спросите себя: действительно ли здесь речь идет о предоставлении разрешения? Если нет – замените "давати змогу".

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